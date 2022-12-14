Бундесвер не может в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО — Spiegel

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт признала, что в настоящее время бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) не может в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО. Об этом во вторник сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на конфиденциальный отчет для комитета по обороне.

В документе отмечается, что на данный момент готовность к выполнению задач НАТО, таких как усиление восточного фланга альянса, в принципе обеспечена, хотя и «частично с ограничениями». Кроме того, как указывается в отчете, существуют проблемы с развертыванием бундесвером сил быстрого реагирования НАТО в следующем году. В качестве примера приводится присутствие контингента Североатлантического альянса в Литве, где бундесвер вместе с другими партнерами по НАТО формирует так называемую боевую бригаду.

Кроме того, как пишет «Шпигель», могут возникнуть проблемы с развертыванием бундесвера в Словакии. Недостатки ВС ФРГ, о которых говорится в отчете, касаются не только миссий за рубежом. Так, они есть с обеспечением безопасности военного воздушного пространства над Германией. В частности, существуют значительные признаки старения наземных систем, в том числе радиолокационных станций воздушного пространства, бортовой радиоаппаратуры или программного обеспечения для командных пунктов. Хотя «устаревшие системы» обеспечили бы оперативную готовность, в отчете предупреждают, что в будущем можно ожидать «увеличения частоты отказов» в работе техники.