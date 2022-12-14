Бундесвер не может в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО — Spiegel
09:32 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт признала, что в настоящее время бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) не может в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО. Об этом во вторник сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на конфиденциальный отчет для комитета по обороне.
В документе отмечается, что на данный момент готовность к выполнению задач НАТО, таких как усиление восточного фланга альянса, в принципе обеспечена, хотя и «частично с ограничениями». Кроме того, как указывается в отчете, существуют проблемы с развертыванием бундесвером сил быстрого реагирования НАТО в следующем году. В качестве примера приводится присутствие контингента Североатлантического альянса в Литве, где бундесвер вместе с другими партнерами по НАТО формирует так называемую боевую бригаду.
Кроме того, как пишет «Шпигель», могут возникнуть проблемы с развертыванием бундесвера в Словакии. Недостатки ВС ФРГ, о которых говорится в отчете, касаются не только миссий за рубежом. Так, они есть с обеспечением безопасности военного воздушного пространства над Германией. В частности, существуют значительные признаки старения наземных систем, в том числе радиолокационных станций воздушного пространства, бортовой радиоаппаратуры или программного обеспечения для командных пунктов. Хотя «устаревшие системы» обеспечили бы оперативную готовность, в отчете предупреждают, что в будущем можно ожидать «увеличения частоты отказов» в работе техники.
НОВОСТИ
- 10:20 14.12.2022
- Опрос показал падение до минимума популярности принца Гарри после выхода сериала о его семье
- 10:05 14.12.2022
- В России в 2022 году возникло более 12,5 тыс. лесных пожаров на площади более 3,4 млн га
- 10:00 14.12.2022
- Жителям Одессы, устраивающим акции из-за отсутствия света, предъявят обвинения — СМИ
- 09:20 14.12.2022
- США обвинили пятерых россиян в незаконной закупке электроники для ВПК РФ
- 09:05 14.12.2022
- Жители новых регионов РФ могут до 2026 года заменить права без экзамена
- 09:00 14.12.2022
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
- 23:50 13.12.2022
- Пентагон не наблюдает активности Белоруссии на границе с Украиной
- 20:31 13.12.2022
- Замгенсека ООН посетил Херсон
- 19:40 13.12.2022
- Британские морпехи участвовали в сецмиссиях на Украине - The Times
- 19:00 13.12.2022
- Учеными США впервые в истории получен прирост энергии при термоядерном синтезе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать