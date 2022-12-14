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НОВОСТИ

Жителям Одессы, устраивающим акции из-за отсутствия света, предъявят обвинения — СМИ

10:00 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Одессы, которые подстрекают людей к митингам из-за критической ситуации с электроэнергией, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает в среду украинское издание «Страна».

Издание уточняет, что соответствующее поручение было дано полиции Одесского района. По его данным, Служба безопасности Украины также начала задерживать этих людей.

В понедельник власти Одесской области решили ограничить распространение информации о том, когда в домах жителей региона появится электричество. В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Одесской области ситуация с электроснабжением остается наиболее сложной.

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