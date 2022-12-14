В России в 2022 году возникло более 12,5 тыс. лесных пожаров на площади более 3,4 млн га
10:05 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 12,5 тыс. лесных пожаров общей площадью более 3,4 млн га возникло в России в этом году. Об этом сообщил в среду министр природных ресурсов Александр Козлов на пленарном заседании по подведению итогов работы по защите населения от чрезвычайных ситуаций в Сибири и на Дальнем Востоке.
«С начала года по всей стране произошло 12 528 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, — чуть более 3,4 млн га», — сказал он.
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