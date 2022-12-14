0
0
40
НОВОСТИ

В России в 2022 году возникло более 12,5 тыс. лесных пожаров на площади более 3,4 млн га

10:05 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 12,5 тыс. лесных пожаров общей площадью более 3,4 млн га возникло в России в этом году. Об этом сообщил в среду министр природных ресурсов Александр Козлов на пленарном заседании по подведению итогов работы по защите населения от чрезвычайных ситуаций в Сибири и на Дальнем Востоке.

«С начала года по всей стране произошло 12 528 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, — чуть более 3,4 млн га», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 14.12.2022
Опрос показал падение до минимума популярности принца Гарри после выхода сериала о его семье
0
35
10:00 14.12.2022
Жителям Одессы, устраивающим акции из-за отсутствия света, предъявят обвинения — СМИ
0
78
09:32 14.12.2022
Бундесвер не может в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО — Spiegel
0
119
09:20 14.12.2022
США обвинили пятерых россиян в незаконной закупке электроники для ВПК РФ
0
140
09:05 14.12.2022
Жители новых регионов РФ могут до 2026 года заменить права без экзамена
0
167
09:00 14.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
0
205
23:50 13.12.2022
Пентагон не наблюдает активности Белоруссии на границе с Украиной
0
514
20:31 13.12.2022
Замгенсека ООН посетил Херсон
0
715
19:40 13.12.2022
Британские морпехи участвовали в сецмиссиях на Украине - The Times
0
774
19:00 13.12.2022
Учеными США впервые в истории получен прирост энергии при термоядерном синтезе
0
853

Возврат к списку