В России в 2022 году возникло более 12,5 тыс. лесных пожаров на площади более 3,4 млн га

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 12,5 тыс. лесных пожаров общей площадью более 3,4 млн га возникло в России в этом году. Об этом сообщил в среду министр природных ресурсов Александр Козлов на пленарном заседании по подведению итогов работы по защите населения от чрезвычайных ситуаций в Сибири и на Дальнем Востоке.

«С начала года по всей стране произошло 12 528 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, — чуть более 3,4 млн га», — сказал он.