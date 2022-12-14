Опрос показал падение до минимума популярности принца Гарри после выхода сериала о его семье

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Популярность британского принца Гарри упала до минимального значения из-за выхода документального сериала, рассказывающего о жизни самого принца, его супруги Меган Маркл и их детей. Об этом пишет во вторник на своем сайте газета «Дейли телеграф», приводящая результаты опроса, осуществленного компанией YouGov.

Проведенное на прошлой неделе исследование, в котором принимали участие 1 677 британцев, показало, что 59% опрошенных отрицательно относятся к младшему сыну короля Карла III, а положительное отношение к принцу сохраняют лишь 33% респондентов. По сравнению с прошлым месяцем рейтинг одобрения принца упал на 13 процентных пунктов. Американка Маркл, на которой принц женился в 2018 году, также потеряла в популярности. Положительно к ней сейчас относятся лишь 25% опрошенных, а отрицательно — 64%.

Сейчас супруги являются наименее популярными членами британской королевской семьи за исключением младшего брата Карла III принца Эндрю, который в этом году стал обвиняемым в судебном разбирательстве по делу об изнасиловании 17-летней девушки. Наибольшей же популярностью в королевстве пользуются старший брат Гарри принц Уэльский Уильям и его супруга принцесса Кэтрин (Миддлтон). К ним положительно относятся 77% и 72% опрошенных соответственно, а отрицательно — лишь по 15%.

Отношение британцев к герцогу и герцогине Сассекским ухудшилось после состоявшейся 8 декабря премьеры первой части сериала об их жизни на сервисе потокового видео Netflix («Нетфликс»). Британские СМИ крайне критически восприняли первые три серии документального проекта, в котором речь идет о знакомстве пары и сложностях, с которыми Маркл столкнулась в королевстве из-за своего цвета кожи. Как ранее писала «Дейли телеграф» со ссылкой на источник в королевской семье, прозвучавшее в сериале сравнение Содружества наций с «Британской империей 2.0» «глубоко оскорбительно для всех в странах Содружества и для наследия королевы [Елизаветы II]».