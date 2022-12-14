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НОВОСТИ

В Турции с 1 января вводится налог на проживание

10:32 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двухпроцентный налог на проживание начнет действовать в Турции с 1 января 2023 года. Соответствующий циркуляр размещен в среду в правительственном вестнике «Ресми газете».

Налог будет взиматься за проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостевых домах и других объектах размещения непосредственно ими. Кроме того, он может включаться в туры туристическими агентствами.

Освобождение от уплаты налога получат учащиеся и студенты, проживающие в общежитиях, пансионатах и кемпингах, следует из документа. Кроме того, не будут платить налог представители аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций, представители которых обладают дипломатическим статусом.

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