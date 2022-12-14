Послание Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в 2023 году — источник

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в следующем году. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в парламенте.

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», — сказал он.