0
0
115
НОВОСТИ

Послание Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в 2023 году — источник

11:00 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в следующем году. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в парламенте.

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 14.12.2022
НАТО собирается повысить возможности систем ПВО бороться с БПЛА и ракетами — Bloomberg
0
22
09:00 14.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
0
89
23:50 13.12.2022
Пентагон не наблюдает активности Белоруссии на границе с Украиной
0
170
19:40 13.12.2022
Британские морпехи участвовали в сецмиссиях на Украине - The Times
0
207
15:32 13.12.2022
Британия ввела санкции против 12 российских военачальников
0
245
14:00 13.12.2022
Указов Путина о смене руководства Генштаба нет, это «абсолютно телеграмные утки» — Песков
0
258
11:05 13.12.2022
На территорию промзоны в Брянской области упали фрагменты ракеты ВСУ
0
257
22:40 12.12.2022
Украинские диверсанты подорвали мост в пригороде Мелитополя — Рогов
0
287
17:00 12.12.2022
Потери ВСУ в РСЗО на запорожском направлении за 3 дня сравнимы с итогами 2 месяцев — Рогов
0
314
15:32 12.12.2022
ПВО РФ уничтожили в воздухе два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 в ДНР
0
298

Возврат к списку