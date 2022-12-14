Послание Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в 2023 году — источник
11:00 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в следующем году. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в парламенте.
«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», — сказал он.
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