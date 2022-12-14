Главы Минэнерго ЕС не пришли к согласию по уровню потолка цен на газ — румынский министр

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры энергетики ЕС не пришли к соглашению об уровне потолка и других элементах механизма коррекции цен на природный газ в Евросоюзе. Об этом заявил в среду министр энергетики Румынии Вирджил Попеску.

«Я участвовал во внеочередном заседании Совета министров энергетики в Брюсселе, — написал он в соцсети. — После двухдневных обсуждений и переговоров работа была завершена вчера поздно вечером, однако мы не пришли к согласию относительно уровня потолка и других элементов механизма коррекции цены на природный газ в Евросоюзе».

«Румыния вместе с Испанией, Италией, Бельгией, Грецией, Болгарией, Словакией, Польшей, Литвой и Словенией поддерживают разумный потолок цены, который не подавал бы рынку сигнала о повышении цен, а наоборот помог бы ему стабилизироваться на разумном уровне. Мы проведем переговоры в ближайшие дни, чтобы прийти к консенсусу», — отметил министр энергетики.