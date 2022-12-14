НАТО собирается повысить возможности систем ПВО бороться с БПЛА и ракетами — Bloomberg

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО изучает вопрос повышения эффективности своих средств противовоздушной и противоракетной обороны для борьбы с такими угрозами, как удары беспилотников и применение крылатых ракет. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на заместителя командующего Объединенным авиационным командованием альянса маршала авиации Джонни Стрингера.

По его словам, беспилотники могут закупать как государства, так и террористические группировки. Такие аппараты могут представлять проблему для систем ПВО, поскольку обычно они летают низко, а обнаружить их довольно трудно, указал военный. Сбить беспилотник стоит дорого, дороже его себестоимости, отметил Стрингер.

Также беспокойство в рядах НАТО вызывают широкое использование крылатых ракет и сообщения о применении гиперзвуковых ракет.