НАТО собирается повысить возможности систем ПВО бороться с БПЛА и ракетами — Bloomberg
11:32 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО изучает вопрос повышения эффективности своих средств противовоздушной и противоракетной обороны для борьбы с такими угрозами, как удары беспилотников и применение крылатых ракет. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на заместителя командующего Объединенным авиационным командованием альянса маршала авиации Джонни Стрингера.
По его словам, беспилотники могут закупать как государства, так и террористические группировки. Такие аппараты могут представлять проблему для систем ПВО, поскольку обычно они летают низко, а обнаружить их довольно трудно, указал военный. Сбить беспилотник стоит дорого, дороже его себестоимости, отметил Стрингер.
Также беспокойство в рядах НАТО вызывают широкое использование крылатых ракет и сообщения о применении гиперзвуковых ракет.
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