В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало как минимум три взрыва

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три взрыва прозвучало в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, сообщил в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На данный момент мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, прозвучавших в городе», — написал он в соцсети.

Рогов добавил, что подробности будут позже.

Ранее на территории города была объявлена воздушная тревога.