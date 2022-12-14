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НОВОСТИ

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало как минимум три взрыва

12:00 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три взрыва прозвучало в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, сообщил в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На данный момент мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, прозвучавших в городе», — написал он в соцсети.

Рогов добавил, что подробности будут позже.

Ранее на территории города была объявлена воздушная тревога.

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