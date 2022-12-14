В России за сутки выявили 7 532 случая заражения коронавирусом
12:05 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 532 против 5 977 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 28 октября, когда штаб сообщал о 7 606 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 685 037 случаев заражения.
Число летальных исходов за последние сутки возросло на 55 против 59 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 392 775 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки составило 7 675 против 6 838 днем ранее, до 21 081 129.
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