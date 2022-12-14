0
0
142
НОВОСТИ

ФРГ будет защищать «каждый квадратный метр» территории НАТО, если понадобится — Шольц

12:20 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО могут быть уверены в готовности Германии содействовать коллективной обороне блока. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в среду с правительственным заявлением в Бундестаге (парламенте).

«Наши партнеры по альянсу знают, что они могут на нас полагаться. Они знают, что мы, если потребуется, будем защищать каждый квадратный метр территории блока», — сказал канцлер. Он напомнил, что именно в этих целях германский парламент проголосовал за выделение 100 млрд евро на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 14.12.2022
США занимаются экономическим принуждением и технологической травлей других стран — МИД КНР
0
16
13:05 14.12.2022
Два ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили патрулирование над Японским морем
0
52
13:00 14.12.2022
Президент сам может определять дату послания Федеральному собранию — Жуков
0
61
12:32 14.12.2022
В Москве выявили 1 847 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
121
12:05 14.12.2022
В России за сутки выявили 7 532 случая заражения коронавирусом
0
150
12:00 14.12.2022
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало как минимум три взрыва
0
190
11:51 14.12.2022
Благотворительная ярмарка «Московского долголетия» в поддержку новых территорий пройдет в Саду им Баумана
0
181
11:32 14.12.2022
НАТО собирается повысить возможности систем ПВО бороться с БПЛА и ракетами — Bloomberg
0
192
11:20 14.12.2022
Трамп подал иск о клевете против Совета Пулитцеровской премии — ТВ
0
195
11:05 14.12.2022
Главы Минэнерго ЕС не пришли к согласию по уровню потолка цен на газ — румынский министр
0
210

Возврат к списку