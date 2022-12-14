ФРГ будет защищать «каждый квадратный метр» территории НАТО, если понадобится — Шольц

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО могут быть уверены в готовности Германии содействовать коллективной обороне блока. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в среду с правительственным заявлением в Бундестаге (парламенте).

«Наши партнеры по альянсу знают, что они могут на нас полагаться. Они знают, что мы, если потребуется, будем защищать каждый квадратный метр территории блока», — сказал канцлер. Он напомнил, что именно в этих целях германский парламент проголосовал за выделение 100 млрд евро на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем.