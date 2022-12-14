В Москве выявили 1 847 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 847 против 1 018 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 275 082 случая заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 15 против 17 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 211 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 701, до 3 080 952.