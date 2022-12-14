0
0
111
НОВОСТИ

В Москве выявили 1 847 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 847 против 1 018 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 275 082 случая заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 15 против 17 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 211 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 701, до 3 080 952.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 14.12.2022
Два ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили патрулирование над Японским морем
0
20
11:32 14.12.2022
НАТО собирается повысить возможности систем ПВО бороться с БПЛА и ракетами — Bloomberg
0
61
09:00 14.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
0
109
23:50 13.12.2022
Пентагон не наблюдает активности Белоруссии на границе с Украиной
0
183
19:40 13.12.2022
Британские морпехи участвовали в сецмиссиях на Украине - The Times
0
221
15:32 13.12.2022
Британия ввела санкции против 12 российских военачальников
0
260
14:00 13.12.2022
Указов Путина о смене руководства Генштаба нет, это «абсолютно телеграмные утки» — Песков
0
271
11:05 13.12.2022
На территорию промзоны в Брянской области упали фрагменты ракеты ВСУ
0
269
22:40 12.12.2022
Украинские диверсанты подорвали мост в пригороде Мелитополя — Рогов
0
301
17:00 12.12.2022
Потери ВСУ в РСЗО на запорожском направлении за 3 дня сравнимы с итогами 2 месяцев — Рогов
0
329

Возврат к списку