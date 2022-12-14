Президент сам может определять дату послания Федеральному собранию — Жуков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сам может определять дату послания Федеральному собранию РФ, сказал ТАСС первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«Да, это так», — сказал депутат, отвечая на вопрос корреспондента, может ли президент сам определять дату послания.

Ранее источник сообщал ТАСС, что послания президента ФС РФ в этом году может не быть. Согласно Конституции России, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». В таких выступлениях глава государства традиционно излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на перспективу.

Предыдущее послание было оглашено в апреле 2021 года, сроки нового послания Кремль пока не оглашал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что они будут подстраиваться под график главы государства, который «весьма динамичный, поскольку ситуация динамична». В ноябре 2022 года он говорил, что работа над текстом ведется уже давно.

В большинстве случаев послания оглашались каждый год, но бывали исключения — так, Путин не выступал с обращением к парламенту в 2017 году (его перенесли на 1 марта 2018-го). Как отмечал тогда первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, послание Федеральному собранию — это право главы государства, который может реализовать его, «когда сочтет нужным».