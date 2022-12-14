Два ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили патрулирование над Японским морем

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили патрулирование над Японским морем. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила более 7 часов», — информировали в ведомстве.