Два ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили патрулирование над Японским морем
13:05 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили патрулирование над Японским морем. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила более 7 часов», — информировали в ведомстве.
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