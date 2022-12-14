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США занимаются экономическим принуждением и технологической травлей других стран — МИД КНР

13:20 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон проводит политику экономического принуждения других стран и их травли в научно-технической сфере. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«США неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля, применяли дискриминационные и несправедливые методы в отношении иностранных компаний, политизировали и милитаризировали технологические вопросы, — сказал Ван Вэньбинь. — Это просто неприкрытое экономическое принуждение и технологическая травля».

По словам официального представителя МИД, такой подход США наносит серьезный ущерб торгово-экономическим обменам и сотрудничеству между китайскими и американскими компаниями, угрожая стабильности глобальных производственных цепочек.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США в течение этой недели введут санкции в отношении более 30 китайских технологических компаний, включая крупнейшего в стране производителя микросхем YMTC.

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