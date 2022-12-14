Иран не забудет нечеловеческого поведения Запада по отношению к народу страны — посол

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народ Ирана не забудет того нечеловеческого поведения, которое страны Запада проявили по отношению к республике, не позволив стране использовать ее финансовые ресурсы, находившиеся за рубежом, в период пандемии коронавируса, заявил в среду посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Очень многие страны Запада выделяли огромные средства, финансовые ресурсы для того, чтобы бороться с коронавирусом, — сказал дипломат на пресс-конференции в резиденции диппредставительства. — Но они не позволили Ирану использовать его финансовые ресурсы, которые находились за территорией Ирана, не позволили в этот трудный период использовать финансовые ресурсы». Посол подчеркнул, что иранский народ «не забудет тот гнет и вытеснение, которые осуществили западные страны».

«Что касается санкций, мы думаем, что коллективный Запад использует санкции в качестве инструмента против человечества <…>. Многие люди нуждаются в лекарственных препаратах, каких-то медицинских или лечебных вопросах. Санкции как раз осуществляют посягательство на эти ежедневные потребности в жизни», — сказал дипломат, отвечая на вопрос об антииранских санкциях ЕС.