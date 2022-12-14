Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с машиной скорой помощи под Томском

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовик и машина скорой помощи столкнулись на трассе Томск — Мариинск в Томской области. погибли четыре человека, сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МВД.

«По предварительной информации, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, автомобиль скорой медицинской помощи — со стороны Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным, в автомобиле скорой медицинской помощи погибли четыре человека», — сказано в сообщении.