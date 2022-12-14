На повестке дня РФ тема новогоднего перемирия на Украине не стоит — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти России не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия не Украине, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня», — сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, рассматривают ли российские власти возможность рождественского или новогоднего перемирия и готовы ли откликнуться, если такое предложение поступит от Киева.