Песков допускает, что послание Путина парламенту может состояться уже в следующем году
15:12 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что послание Федеральному собранию может быть оглашено Владимиром Путиным уже в следующем году.
«Что касается сообщений о том, что [послание] возможно в следующем году, — безусловно, возможно. Это истина достаточно очевидная», — заметил он в беседе с журналистами в среду, предложив не гадать на кофейной гуще.
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