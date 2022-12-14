Песков допускает, что послание Путина парламенту может состояться уже в следующем году

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что послание Федеральному собранию может быть оглашено Владимиром Путиным уже в следующем году.

«Что касается сообщений о том, что [послание] возможно в следующем году, — безусловно, возможно. Это истина достаточно очевидная», — заметил он в беседе с журналистами в среду, предложив не гадать на кофейной гуще.