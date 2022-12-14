0
0
128
НОВОСТИ

Совфед одобрил закон, отвязывающий расчет МРОТ от медианной зарплаты

15:32 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который до 2025 года изменяют методику расчета минимального размера оплаты труда, на этот период она не будет привязываться к размеру медианной заработной платы.

Согласно действующему законодательству, минимальный размер оплаты труда исчисляется исходя из величины медианной заработной платы (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше) за предыдущий год. Кроме того, с 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Одобренный Совфедом закон приостанавливает действие этих норм с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно.

«Минимальный размер оплаты труда на 2023 и 2024 годы устанавливается ежегодно федеральным законом и исчисляется исходя из темпа роста минимального размера оплаты труда, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ в 2023 и 2024 годах, по отношению к указанной величине, установленной на предшествующий год», — говорится в законе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 14.12.2022
В ФРГ заговорщики планировали убить канцлера Шольца — NYT
0
9
16:12 14.12.2022
Путин в этом году не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади
0
61
16:00 14.12.2022
МО РФ сообщило об уничтожении пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и ДНР
0
89
15:12 14.12.2022
Песков допускает, что послание Путина парламенту может состояться уже в следующем году
0
152
15:05 14.12.2022
Мэр Собянин: БКЛ московского метро замкнется до конца 2022 года
0
161
15:00 14.12.2022
В Стамбуле задержаны свыше 40 частных детективов по подозрению в связях с «Моссад» — ТВ
0
162
14:32 14.12.2022
Рубль может стать основной валютой в торговых отношениях Ирана и РФ
0
214
14:12 14.12.2022
На повестке дня РФ тема новогоднего перемирия на Украине не стоит — Песков
0
236
14:00 14.12.2022
Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с машиной скорой помощи под Томском
0
223
13:32 14.12.2022
Иран не забудет нечеловеческого поведения Запада по отношению к народу страны — посол
0
244

Возврат к списку