Совфед одобрил закон, отвязывающий расчет МРОТ от медианной зарплаты
15:32 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который до 2025 года изменяют методику расчета минимального размера оплаты труда, на этот период она не будет привязываться к размеру медианной заработной платы.
Согласно действующему законодательству, минимальный размер оплаты труда исчисляется исходя из величины медианной заработной платы (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше) за предыдущий год. Кроме того, с 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Одобренный Совфедом закон приостанавливает действие этих норм с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно.
«Минимальный размер оплаты труда на 2023 и 2024 годы устанавливается ежегодно федеральным законом и исчисляется исходя из темпа роста минимального размера оплаты труда, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ в 2023 и 2024 годах, по отношению к указанной величине, установленной на предшествующий год», — говорится в законе.
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