МО РФ сообщило об уничтожении пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и ДНР

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в ходе спецоперации уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ. Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики», — сказал он.