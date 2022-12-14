МО РФ сообщило об уничтожении пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и ДНР
16:00 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска в ходе спецоперации уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ. Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики», — сказал он.
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