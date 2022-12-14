Путин в этом году не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в этом году не планирует участвовать в традиционном предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется в этом году», — ответил он на соответствующий вопрос.