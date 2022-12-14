В ФРГ заговорщики планировали убить канцлера Шольца — NYT

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заговорщики в Германии планировали в ходе попытки государственного переворота убийство канцлера страны Олафа Шольца. Об этом во вторник сообщила газета «Нью-Йорк таймс».

Согласно источникам издания, в ходе обысков было найдено более 100 соглашений о неразглашении, в которых подписанты поклялись держать в секрете планы заговорщиков. Их замыслы включали в себя штурм Бундестага и задержание его членов, а также убийство канцлера.