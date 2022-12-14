Россия находится на 106 месте в мире по заболеваемости ковидом — Попова
17:00 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сейчас находится на 106 месте в мире по заболеваемости ковидом, ее показатели в пять раз ниже, чем в прошлом году. Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
«В ноябре–декабре мы находились и сейчас находимся на 106 месте в мире по заболеваемости [ковидом], вместе с тем заболеваемость невысокая, она в 5 раз меньше, чем годом раньше, чем в ноябре прошлого года. Но все равно вызывает у нас определенную настороженность», — сказала Попова.
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