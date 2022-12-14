Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря — Котяков
17:12 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне смогут подать электронное заявление на получение единого пособия на портале госуслуг с 28 декабря. Об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, но для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
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