Глава МИД Британии заявил, что 5 дипломатов и генконсул КНР в Манчестере покидают страну
17:45 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть работников генконсульства КНР в Манчестере, включая генерального консула Чжэн Сиюаня, отзываются из Соединенного Королевства после запроса британской стороны. Об этом говорится в заявлении главы британского МИД Джеймса Клеверли, опубликованном в среду в соцсети.
«Мы все видели вызывающее беспокойство видео инцидента перед зданием китайского консульства в Манчестере. В ответ на это мы начали процесс, основанный на нашей приверженности верховенству права. Полиция Большого Манчестера начала расследование и в его рамках потребовала, чтобы шесть китайских официальных лиц были лишены дипломатической неприкосновенности, чтобы их можно было допросить. Мы проинформировали об этом посольство Китая и установили крайний срок, который истек сегодня, ясно сказав, что ожидаем действий от китайской стороны. В ответ на наш запрос правительство Китая отозвало из Великобритании этих официальных лиц, включая генерального консула», — говорится в заявлении, распространенном Клеверли в соцсети.
Поводом для предпринятого Форин оффисом шага стал инцидент у генконсульства КНР в Манчестере, произошедший 16 октября, когда перед зданием устроили акцию протеста несколько десятков активистов. Как сообщила тогда полиция Манчестера, одного из демонстрантов, выступавших за демократические преобразования в КНР, сотрудники китайской дипмиссии «затащили на территорию консульства, где против него была применена сила». Как заявили в генконсульстве, пострадавший молодой человек пытался проникнуть на территорию консульства и вцепился в одежду одного из сотрудников, от которого его пытались оттащить. После инцидента в британский МИД был вызван поверенный в делах КНР в Соединенном Королевстве Ян Сяогуан, которому заявили о необходимости уважать право на мирные демонстрации, а также соблюдать британские законы.
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