Для иностранных туристов в РФ будет создана особая платежная карта
19:45 14.12.2022 Источник: Интерфакс
"Развитие проекта "Карта туриста" на базе платежной системы "Мир" для иностранных туристов обсуждалось на совещании с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его итогам Минэкономразвития определено ведомством, ответственным за межведомственную координацию и отраслевое масштабирование проекта "Карта туриста". В проработке проекта также поручено принять участие Минцифры, Минфину, МВД, ФСБ, Росфинмониторингу, Банку России и другим организациям", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом совещания.
Он добавил, что активное участие в разработке проекта принимает Центробанк. Министр экономического развития Максим Решетников представит в правительство доклад по вопросам развития проекта до 26 декабря.
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