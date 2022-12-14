0
0
43
НОВОСТИ

Кирби: США не ожидают, что бои на Украине прекратятся в ближайшие зимние месяцы

20:45 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США не видит возможности завершения боевых действий на Украине к концу текущего года; Вашингтон считает, что решение о потенциальных переговорах с РФ должен принимать Киев. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы не ожидаем, что бои прекратятся в ближайшие зимние месяцы. Так что нет свидетельств, безусловно, нет ожиданий, что к концу года прекратится война», — сказал он. Кирби добавил, что, по мнению американской администрации, решение о возможности переговоров между Киевом и Москвой должен принимать «президент [Украины Владимир] Зеленский, а не Соединенные Штаты».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:55 14.12.2022
Сбер наградил лауреатов своей первой Научной премии
0
28
19:45 14.12.2022
Для иностранных туристов в РФ будет создана особая платежная карта
0
159
17:45 14.12.2022
Глава МИД Британии заявил, что 5 дипломатов и генконсул КНР в Манчестере покидают страну
0
303
17:12 14.12.2022
Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря — Котяков
0
364
17:00 14.12.2022
Россия находится на 106 месте в мире по заболеваемости ковидом — Попова
0
314
16:50 14.12.2022
Сбер не исключает бум на рынке цифровых финансовых активов в 2023-2024 годах
0
341
16:32 14.12.2022
В ФРГ заговорщики планировали убить канцлера Шольца — NYT
0
374
16:12 14.12.2022
Путин в этом году не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади
0
307
16:00 14.12.2022
МО РФ сообщило об уничтожении пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и ДНР
0
344
15:32 14.12.2022
Совфед одобрил закон, отвязывающий расчет МРОТ от медианной зарплаты
0
373

Возврат к списку