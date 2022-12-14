Кирби: США не ожидают, что бои на Украине прекратятся в ближайшие зимние месяцы
20:45 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы не ожидаем, что бои прекратятся в ближайшие зимние месяцы. Так что нет свидетельств, безусловно, нет ожиданий, что к концу года прекратится война», — сказал он. Кирби добавил, что, по мнению американской администрации, решение о возможности переговоров между Киевом и Москвой должен принимать «президент [Украины Владимир] Зеленский, а не Соединенные Штаты».
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