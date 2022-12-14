Кирби: США не ожидают, что бои на Украине прекратятся в ближайшие зимние месяцы

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США не видит возможности завершения боевых действий на Украине к концу текущего года; Вашингтон считает, что решение о потенциальных переговорах с РФ должен принимать Киев. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы не ожидаем, что бои прекратятся в ближайшие зимние месяцы. Так что нет свидетельств, безусловно, нет ожиданий, что к концу года прекратится война», — сказал он. Кирби добавил, что, по мнению американской администрации, решение о возможности переговоров между Киевом и Москвой должен принимать «президент [Украины Владимир] Зеленский, а не Соединенные Штаты».