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Сбер наградил лауреатов своей первой Научной премии

20:55 14.12.2022

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Фото пресс-службы Сбера
Сегодня в своей штаб-квартире Сбер наградил лауреатов своей первой Научной премии, имена которых стали известны в конце ноября. В церемонии принял участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Академики РАН Юрий Оганесян, Александр Габибов и Александр Холево победили в номинациях «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная» соответственно.

В сумме трое ученых получили 60 млн руб. в качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку. Награждал их глава банка Герман Греф.

Сопредседатели комитета премии – президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера Константин Новоселов, лауреат Нобелевской премии по физике.

Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую было вовлечено 392 российских и зарубежных ученых. На ее основе ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. А итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и специалисты мирового уровня.

В номинации «Физический мир» лауреатом стал Юрий Оганесян, академик РАН, доктор физико-математических наук. Премия присуждена за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых химических элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, заложивших перспективы будущих открытий и революционных ядерных технологий.

В номинации «Науки о жизни» – Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук. За открытие каталитической функции иммуноглобулинов в природе и создание методами комбинаторной химии и биологии искусственных биокатализаторов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

В номинации «Цифровая вселенная» – Александр Холево, академик РАН, доктор физико-математических наук. За основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.

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