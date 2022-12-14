Сбер наградил лауреатов своей первой Научной премии
20:55 14.12.2022
|Фото пресс-службы Сбера
Академики РАН Юрий Оганесян, Александр Габибов и Александр Холево победили в номинациях «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная» соответственно.
В сумме трое ученых получили 60 млн руб. в качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку. Награждал их глава банка Герман Греф.
Сопредседатели комитета премии – президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера Константин Новоселов, лауреат Нобелевской премии по физике.
Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую было вовлечено 392 российских и зарубежных ученых. На ее основе ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. А итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и специалисты мирового уровня.
В номинации «Физический мир» лауреатом стал Юрий Оганесян, академик РАН, доктор физико-математических наук. Премия присуждена за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых химических элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, заложивших перспективы будущих открытий и революционных ядерных технологий.
В номинации «Науки о жизни» – Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук. За открытие каталитической функции иммуноглобулинов в природе и создание методами комбинаторной химии и биологии искусственных биокатализаторов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.
В номинации «Цифровая вселенная» – Александр Холево, академик РАН, доктор физико-математических наук. За основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.
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