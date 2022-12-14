В Китае потерпела аварию ракета с кислородно-метановым двигателем - СМИ
21:20 14.12.2022 Источник: Интерфакс
"Чжуцэ-2" должна была стать первой в истории ракетой с кислородно-метановым двигателем, достигшей орбиты. По имеющимся данным, первая ступень отработала штатно, однако неполадки в ходе работы второй ступени привели к аварии.
НОВОСТИ
- 21:35 14.12.2022
- За неделю смертность от COVID-19 в мире выросла на 10% - ВОЗ
- 20:55 14.12.2022
- Сбер наградил лауреатов своей первой Научной премии
- 20:45 14.12.2022
- Кирби: США не ожидают, что бои на Украине прекратятся в ближайшие зимние месяцы
- 19:45 14.12.2022
- Для иностранных туристов в РФ будет создана особая платежная карта
- 17:45 14.12.2022
- Глава МИД Британии заявил, что 5 дипломатов и генконсул КНР в Манчестере покидают страну
- 17:12 14.12.2022
- Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря — Котяков
- 17:00 14.12.2022
- Россия находится на 106 месте в мире по заболеваемости ковидом — Попова
- 16:50 14.12.2022
- Сбер не исключает бум на рынке цифровых финансовых активов в 2023-2024 годах
- 16:32 14.12.2022
- В ФРГ заговорщики планировали убить канцлера Шольца — NYT
- 16:12 14.12.2022
- Путин в этом году не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать