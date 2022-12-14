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НОВОСТИ

За неделю смертность от COVID-19 в мире выросла на 10% - ВОЗ

21:35 14.12.2022 Источник: Интерфакс

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю выросла на 2%, смертность - на 10%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 5 по 11 декабря заболеваемость коронавирусом выросла в западной части Тихого океана и американского региона на 3% и 27% соответственно.

При этом в Африке и Юго-Восточной Азии показатели заболеваемости снизились на 73 и 33% соответственно. Всего за неделю по всему миру было выявлено около 3,3 млн новых случаев заражения коронавирусом.

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