Сейм Польши принял резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм
09:00 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нижняя палата польского парламента (Сейм) в среду вечером приняла резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм.
За принятие резолюции проголосовал 231 депутат, 226 парламентариев не приняли участия в этом голосовании.
«Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические методы», — говорится в тексте документа.
В тексте резолюции утверждается, что Россия несет «прямую ответственность» за крушение самолета «Малайзийских авиалиний» (рейс MH17) в июле 2014 года и за авиакатастрофу польского правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010 года.
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