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Рыболовецкое судно терпит бедствие на Сахалине, на борту 12 человек

09:05 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рыболовецкое судно, на борту которого находятся 12 человек, терпит бедствие на Сахалине. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах в четверг.

«Судно, принадлежащее сахалинскому рыбному комбинату, терпит бедствие в районе острова Парамушир. Сейчас команда выбросила плот для эвакуации. Всего на борту 12 человек», — сказал собеседник агентства.

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