Донецк подвергся самому мощному обстрелу с 2014 года, сообщили в ДНР

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Донецк в четверг утром подвергся самому мощному обстрелу с 2014 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель главы представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Наталья Шуткина.

«Этим утром Донецк пережил самый сильный обстрел за всю историю конфликта [с 2014 года]. 40 ракет из РСЗО „Град“. Пришлось по трем квадратам центральной части города. Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», — сказала она.