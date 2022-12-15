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НОВОСТИ

Донецк подвергся самому мощному обстрелу с 2014 года, сообщили в ДНР

09:20 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Донецк в четверг утром подвергся самому мощному обстрелу с 2014 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель главы представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Наталья Шуткина.

«Этим утром Донецк пережил самый сильный обстрел за всю историю конфликта [с 2014 года]. 40 ракет из РСЗО „Град“. Пришлось по трем квадратам центральной части города. Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», — сказала она.

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