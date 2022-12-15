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НОВОСТИ

В Палату представителей США внесли резолюцию с призывом добиваться исключения РФ из СБ ООН

09:32 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские конгрессмены Стивен Коэн (демократ, от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец, от Южной Каролины) внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену добиваться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил в среду журнал «Форин полиси» со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

Как утверждается в тексте резолюции, РФ своими действиями на Украине нарушила Устав ООН, что якобы ставит под вопрос ее право занимать место в Совбезе.

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