В Палату представителей США внесли резолюцию с призывом добиваться исключения РФ из СБ ООН

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские конгрессмены Стивен Коэн (демократ, от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец, от Южной Каролины) внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену добиваться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил в среду журнал «Форин полиси» со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

Как утверждается в тексте резолюции, РФ своими действиями на Украине нарушила Устав ООН, что якобы ставит под вопрос ее право занимать место в Совбезе.