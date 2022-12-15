Си Цзиньпин поручил укрепить экономические отношения с Россией - WSJ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин, несмотря на попытки в публичном поле якобы "отдалиться" от России, "за кулисами" поручил правительству своей страны выстроить более тесные экономические отношения с Москвой. Такую версию развития событий изложила в среду газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, в план по расширению экономических связей входит увеличение импорта российских нефти, газа и сельскохозяйственной продукции. Помимо этого, Пекин намерен расширить энергетическое сотрудничество с Москвой в Арктике, а также увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру, в частности в железные дороги и порты.

Отмечается, что РФ и КНР проводят все больше финансовых операций между собой в национальных валютах, нежели в долларах или евро, что способствует расширению оборота юаня, а также лучше защищает обе страны от возможных санкций.