США планируют направить Киеву комплекты для переделки обычных бомб в управляемые — WP
10:05 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США планирует направить Украине комплекты оборудования на основе системы глобального позиционирования, которые позволят преобразовать имеющиеся у Киева обычные авиационные боеприпасы в управляемые. Об этом сообщила в среду со ссылкой на представителей американской администрации высокого ранга газета «Вашингтон пост».
По ее сведениям, речь идет о разработанных в США комплектах JDAM (Joint Direct Attack Munition), которые американские военные ранее уже использовали для трансформации авиабомб в управляемые боеприпасы. Они применялись на бомбардировщиках и истребителях.
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