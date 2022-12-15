США планируют направить Киеву комплекты для переделки обычных бомб в управляемые — WP

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США планирует направить Украине комплекты оборудования на основе системы глобального позиционирования, которые позволят преобразовать имеющиеся у Киева обычные авиационные боеприпасы в управляемые. Об этом сообщила в среду со ссылкой на представителей американской администрации высокого ранга газета «Вашингтон пост».

По ее сведениям, речь идет о разработанных в США комплектах JDAM (Joint Direct Attack Munition), которые американские военные ранее уже использовали для трансформации авиабомб в управляемые боеприпасы. Они применялись на бомбардировщиках и истребителях.