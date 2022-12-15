Единый Фонд пенсионного и социального страхования возглавил Сергей Чирков
10:32 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.
«Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
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