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Единый Фонд пенсионного и социального страхования возглавил Сергей Чирков

10:32 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

«Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

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