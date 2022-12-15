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НОВОСТИ

Сдерживание КНР является главной целью африканской стратегии США — СМИ

11:00 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главной задачей США на Африканском континенте является сдерживание экономической экспансии Китая, а вовсе не помощь африканским странам. Такое мнение выразила в четверг газета «Глобал таймс».

По ее мнению, «США превратили свою стратегию в отношении Африки в гордиев узел». «Они поставили своей целью недопущение расширения китайского влияния на Африканском континенте, а вовсе не помощь африканским странам в борьбе с экономическими трудностями», — констатирует издание.

По его мнению, такой подход в корне противоречит стремлениям африканских стран, нанося ущерб их интересам. Газета подчеркивает, что США «никогда не рассматривали Африку как равноправного партнера по сотрудничеству».

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