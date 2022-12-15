Гражданин РФ осужден на 12,5 года за попытку продать Украине отнесенные к гостайне данные
11:05 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россиянин Вячеслав Мамуков приговорен к 12,5 года лишения свободы за попытку продать спецслужбам Украины сведения, относящиеся к гостайне. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий Федеральной службой безопасности РФ установлено, что житель Хабаровска Мамуков В. В., имея по роду своей деятельности доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и преследуя корыстный умысел, инициативно через сеть Интернет связался с представителями спецслужбы Украины и предложил передать им за денежное вознаграждение сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации. Речь шла об информации, составляющей государственную и коммерческую тайну, касающейся объектов транспортной инфраструктуры», — сообщили в ЦОС.
В результате своевременно принятых сотрудникам ФСБ мер реализовать преступный умысел ему не удалось.
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