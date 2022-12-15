МЧС намерено инициировать внеплановые проверки всех крупных ТРЦ и складов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России после недавних крупных пожаров в торговых центрах обратится в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом в четверг сообщил журналистам глава МЧС Александр Куренков.

«МЧС будет обращаться в правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов», — отметил он.