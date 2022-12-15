Минцифры хочет усилить борьбу со спамом посредством новой блокировки автообзвона

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры России предлагает операторам связи ввести новый механизм борьбы со спам-звонками — блокировку автообзвона до подтверждения цели вызова. Навязчивой рекламы с таким нововведением станет меньше, сообщило министерство в своем телеграм-канале.

«Минцифры предлагает операторам ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова. Если операторы связи реализуют механизм, навязчивой телефонной рекламы станет меньше», — сообщили в министерстве. Автообзвон операторы связи могут определить при помощи специального софта, добавили там.