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Сбербанк примет участие в создании Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов. Решение создать собственную ассоциацию приняли инвесторы, строители и кредиторы крупнейших инфраструктурных проектов России.

15 декабря 2022 года на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошла учредительная конференция, на которой были определены ключевые направления работы и согласован план формирования Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов. Ее главная цель – объединить усилия всех заинтересованных участников рынка, чтобы создать условия для развития инфраструктурных проектов и совершенствования механизмов их финансирования с привлечением частного капитала.

Сейчас регулирование инвестиций (включая внебюджетные) в инфраструктуру распределено между различными федеральными органами исполнительной власти. Объединение частных инвесторов и кредиторов инфраструктурных проектов на единой площадке поможет сформировать консолидированную повестку для продвижения на уровне правительства РФ интересов инвесторов в создании инфраструктуры.

«Создание единой рыночной платформы для продвижения повестки и интересов частных инвесторов и кредиторов в инфраструктурные проекты – это важный шаг для рынка частных инвестиций в инфраструктуру страны, – подчеркнул вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин. – Считаю, что участие в ассоциации крупнейших российских инфраструктурных и строительных холдингов, коммерческих банков поможет увеличить число проектов, инициированных частными инвесторами, включая проекты государственно-частного партнерства. И, конечно, вся эта работа должна повысить темпы роста и объёмы инвестиций в инфраструктурные проекты, которые в текущей ситуации приобретают решающее значение для развития экономики страны».

В задачи ассоциации войдут отработка потребностей и подготовка обосновывающей базы для развития механизмов поддержки инвестиционно-инфраструктурной сферы, разработка и внедрение инструментов финансирования инфраструктурных проектов. Решение этих задач повысит эффективность расходования бюджетных средств и инвестиционную активность рынка.

Усилия участников ассоциации будут направлены на увеличение объема размещенного капитала в инфраструктуре, повышение стабильности отрасли, рост портфеля проектов концессионеров и инвесторов, прогнозируемость рынка инфраструктурного строительства и источников его финансирования, внедрение ГЧП-фильтра.

«РСПП поддерживает идею консолидации бизнеса в сфере участия частного капитала в строительстве инфраструктурных проектов, – сказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. – Текущая экономическая ситуация, при которой наблюдается перераспределение расходов на цели национальной безопасности и развитие оборонно-промышленного комплекса, формирует окно возможностей для замещения бюджетных инвестиций кредитными на условиях возвратности. При этом инвестиции в замену машин и механизмов на данном этапе также значительно ограничены, что делает инвестиции в инфраструктуру единственно-возможным механизмом поддержания экономического роста. Одна из задач, которую ставит перед собой Ассоциация – это выстраивание конструктивного долгосрочного диалога с государством в том числе и в области привлечения внебюджетного финансирования в инфраструктурные проекты. Надеемся, что цели, которые перед собой ставит создаваемая Ассоциация, будут достигнуты».