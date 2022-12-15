В Артемовске идут ожесточенные бои на окраинах города — Пушилин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ожесточенные бои идут на окраинах города Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В Артемовске ситуация меняется. В плане того, что ребята <…>, которые там работают, неимоверными усилиями все же зажимают в клещи. Там фиксируем бои на окраинах, с разных сторон. Есть в окрестностях населенные пункты, при освобождении которых ситуация у противника ухудшится и в плане снабжения. Я не исключаю, что с учетом тех приказов, тех резервов, которые пытается противник все же переместить в Артемовск, чтобы этот город удержать, что ситуация дойдет и до полного окружения. Я этого не исключаю. Пока это не так, пока зажимаются в клещи. Но бои там очень ожесточенные, противник упирается, не считается со своими потерями», — сказал он в четверг в эфире Первого канала.