В Москве выявили 1 692 случая заражения коронавирусом за сутки
13:20 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 692 против 1 847 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 276 774 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 14 против 15 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 225 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 463, до 3 082 415.
НОВОСТИ
- 13:32 15.12.2022
- Проект 9-го пакета санкций против России возвращен на доработку послам стран ЕС
- 13:05 15.12.2022
- РФ получила от Ватикана извинения за слова понтифика о чеченцах и бурятах
- 13:00 15.12.2022
- В Артемовске идут ожесточенные бои на окраинах города — Пушилин
- 12:40 15.12.2022
- Сбербанк примет участие в создании Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов
- 12:32 15.12.2022
- Приезд замгенсека ООН Гриффитса в Херсон носит провокационный характер — Захарова
- 12:25 15.12.2022
- Школы Луганска и Донецка получили от школ Москвы более 73 000 единиц учебных материалов и оборудования
- 12:20 15.12.2022
- Минцифры хочет усилить борьбу со спамом посредством новой блокировки автообзвона
- 12:05 15.12.2022
- Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России — Reuters
- 12:00 15.12.2022
- Самолет загорелся после вынужденной посадки в новосибирском Толмачево
- 11:32 15.12.2022
- В России выявили 7 833 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать