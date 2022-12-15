В Москве выявили 1 692 случая заражения коронавирусом за сутки

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 692 против 1 847 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 276 774 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 14 против 15 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 225 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 463, до 3 082 415.