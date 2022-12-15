РФ получила от Ватикана извинения за слова понтифика о чеченцах и бурятах
13:05 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия получила от Ватикана официальное заявление с извинениями за высказывания Папы Римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов, этот инцидент исчерпан, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Как раз буквально в эти часы по дипломатическим каналам из Ватикана получено обращение, которое содержит официальное заявление от имени государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина в связи с упомянутым высказыванием понтифика, — сказала она. — В этом обращении, в частности, говорится следующее: „Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира“.
«Способность признавать свои ошибки все реже встречается в современном международном общении. Данная ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести этот диалог и слушать собеседников. Такой подход, я вам могу сейчас сказать, вызывает искреннее уважение, — добавила дипломат. — Мы считаем, что данный инцидент исчерпан, и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом».
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