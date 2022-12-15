Дума упразднила возрастную маркировку, кроме «18+», для книг и произведений искусства
14:12 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
осдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы.
Инициатива была принята в первом чтении в декабре 2019 года, она упраздняет большую часть существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы. Предусматривается, что обязательной останется лишь маркировка «18+». Промежуточную маркировку (от «0+» до «16+») предлагается не применять, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории «любым доступным способом»: на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма.
Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться общие формулировки: «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» и любые иные сходные по смыслу.
Закон устанавливает, что книги, включенные в программы общего образования, не могут быть запрещены к распространению среди детей. Послабления не коснутся литературы категории «18+», на нее ограничения сохранятся.
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