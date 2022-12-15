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Передача Баку Украине генераторов в качестве помощи вызывает недоумение у РФ — диписточник

14:32 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов «в качестве гуманитарной помощи» вызывает недоумение у России. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в МИД РФ.

«Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь», — отметил источник.

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