Передача Баку Украине генераторов в качестве помощи вызывает недоумение у РФ — диписточник
14:32 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов «в качестве гуманитарной помощи» вызывает недоумение у России. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в МИД РФ.
«Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь», — отметил источник.
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