Передача Баку Украине генераторов в качестве помощи вызывает недоумение у РФ — диписточник

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов «в качестве гуманитарной помощи» вызывает недоумение у России. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в МИД РФ.

«Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь», — отметил источник.