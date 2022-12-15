0
0
94
НОВОСТИ

Путин назвал снижение бедности в РФ до 10,5% небольшим, но движением в нужном направлении

16:00 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение уровня бедности в России до 10,5% — это хоть и небольшое, но движение в правильном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«В третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении, — сказал глава государства. — А доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале. В номинале, хочу это подчеркнуть. И еще раз скажу, что речь идет именно о людях с наименьшими доходами, что позволило сократить и уровень неравенства немножко».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:40 15.12.2022
Путин потребовал увеличивать МРОТ выше уровня инфляции
0
48
16:35 15.12.2022
Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
0
52
16:32 15.12.2022
Россия экспортировала около 22 млн тонн зерна за последние 5 месяцев — Путин
0
59
16:18 15.12.2022
Сбер открывает прием заявок в международный акселератор Sber500
0
85
16:12 15.12.2022
Евросоюз позволил США «вытирать о себя ноги», заявил Путин
0
100
16:04 15.12.2022
Собянин: Москва организует турпрограмму «Зимняя сказка» для семей участников СВО из регионов
0
123
15:32 15.12.2022
Польша обвинила ЕС в попытке шантажа за принятие пакета не связанных между собой мер
0
158
15:12 15.12.2022
Суд в Саратове отклонил жалобу на решение о блокировке браузера Tor
0
163
15:00 15.12.2022
В Нигерии за 12 лет украли нефти и нефтепродуктов на $46 млрд — СМИ
0
216
14:57 15.12.2022
Расторжение контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» признали неправомерным
0
259

Возврат к списку