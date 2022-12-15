Путин назвал снижение бедности в РФ до 10,5% небольшим, но движением в нужном направлении

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение уровня бедности в России до 10,5% — это хоть и небольшое, но движение в правильном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«В третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении, — сказал глава государства. — А доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале. В номинале, хочу это подчеркнуть. И еще раз скажу, что речь идет именно о людях с наименьшими доходами, что позволило сократить и уровень неравенства немножко».