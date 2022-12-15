Россия экспортировала около 22 млн тонн зерна за последние 5 месяцев — Путин
16:32 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ экспортировала за последние 5 месяцев около 22 млн тонн зерна, еще 4-5 млн готова поставить до конца года, заявил глава государства Владимир Путин в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Только за последние 5 месяцев Россия экспортировала около 22 млн тонн зерна, преимущественно в страны Азии и Африки. До конца текущего года готовы поставить еще 4-5 млн тонн зерна, а к концу сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023 года с учетом рекордного урожая — а у нас рекордный урожай, хочу еще раз поздравить селян с этим — сможем довести общий объем поставок на экспорт до 50 млн тонн», — сказал Путин.
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